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«بدي حد يساعدني أقدر أتنفس».. مرضى غزة يعانون وسط الحر وانقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 02:34 مساء
«بدي حد يساعدني أقدر أتنفس».. مرضى غزة يعانون وسط الحر وانقطاع الكهرباء
مريض فلسطيني يدعى إسماعيل نشوان يكافح من أجل التنفس في مستشفى شهداء الأقصى بسبب موجة الحر في دير البلح بوسط غزة، 25 يوليو 2023.(رويترز).
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يستعصي على الهواء دخول الرئتين بالنسبة لبعض المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس وسط موجة الحر وزيادة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة.

يضطر إسماعيل نشوان (65 عامًا)، الذي يعاني من تليف رئوي، لقطع رحلات مكوكية ذهابًا وإيابًا بين منزله والمستشفى منذ أن ارتفعت درجات الحرارة فوق 38 درجة مع عجزه عن تشغيل جهازه المنزلي للتنفس الصناعي أو حتى مروحة في المنزل، وفق وكالة فرانس برس. وقال نشوان «والله الوضع صعب جدًّا، يعني بدي كهرباء وبدي أُكسجين وبدي مروحة بدي حد يساعدني على إني أقدر أتنفس». وأضاف نشوان، وهو يضع كمامة الأكسجين وعلى منضدة بجوار جهاز التنفس عشرات الأكياس من الأدوية «بروح على المستشفى باجي من المستشفى وبعاود هان (إلى المنزل) بتنقطع الكهربا بروح على المستشفى كمان مرة، حياتي زي هيك».

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ويعيش أكثر من 2.3 مليون شخص في قطاع ضيق من الأرض بين مصر وإسرائيل. ويستمر انقطاع الكهرباء، الذي يستمر في أحسن الظروف لمدة 12 ساعة يوميًّا مع تزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء.

حصار غزة
وتُرجع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبب في تدمير اقتصاد غزة إلى الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 عامًا وقيود من مصر. وتزعم سلطات الاحتلال أن حصارها ضروري لمنع وصول السلاح إلى حماس.

وقال الدكتور محمد الحاج من مستشفى شهداء الأقصى في غزة: إن الحر الشديد وانقطاع الكهرباء يعنيان أنهم سيعالجون أعدادًا أكبر ممن يعانون من مشاكل في التنفس في شهري يوليو وأغسطس، وهما أكثر الأوقات حرارة عادة في العام.

وقال الحاج «ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة انعكس سلبًا على المرضى بشكل عام ومرضى الجهاز التنفسي بشكل خاص». وأضاف «انقطاع التيار الكهربائي يفقد المريض حقه في الأكسجين وفي جلسات التبخير بشكل منتظم، مما يؤدي إلى تردد المرضى بشكل عام ومرضى الجهاز التنفسي بشكل خاص إلى المستشفى».

300 مولود مصاب بالتليف الكيسي في غزة
وإلى جانب حالات الإصابة بالتليف الرئوي المستجد الذي يصاب به الإنسان في مسار حياته، يقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 300 شخص في القطاع ولدوا مصابين بالتليف الكيسي الذي يؤدي إلى انسداد الرئتين والجهاز الهضمي بمخاط لزج.

واضطر عبد المجيد السباخي، المصاب بمرض السكري والتليف الكيسي، من بين آخرين إلى دخول المستشفى بسبب الحر. وقال «أنا مريض التليف الكيسى ومعي سكر من النوع الأول، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي مبستحملش الحرارة في البيت بيصير عندي أعراض والتهابات على الصدر أكتر ودقات القلب، لهيك أكتر وقتي بقضيه في المستشفى».

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