محاكمة حليفة لـ«نافالني» في روسيا بتهمة تأسيس «منظمة متطرفة»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الاثنين محاكمة كسينيا فادييفا حليفة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني في روسيا، بتهمة تأسيس «منظمة متطرّفة»، وفق ما أفادت ناطقة باسم المحكمة «فرانس برس».

وتعد المحاكمة الأخيرة ضمن سلسلة قضايا رُفعت ضد أشد منتقدي الكرملين، في إطار حملة أمنية تكثّفت بعدما أطلقت روسيا هجومها واسع النطاق في أوكرانيا العام الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت كسينيا فادييفا (31 عاما) نائبة في مجلس مدينة تومسك السيبيرية وأُدرجت على قائمة «الإرهاب»، في يناير 2022.

وترأسّت مكتب نافالني السياسي في تومسك حيث تعرّض زعيم المعارضة للتسميم بواسطة غاز الأعصاب «نوفيتشوك» في أغسطس 2020، خلال زيارة قبل الانتخابات.

انتصار للمعارضة الروسية

وطلب فريق فادييفا القانوني الإثنين، عشرة أيام على الأقل للنظر في وثائق المحكمة التي جرى تجميعها في 90 مجلّدا لكن القاضي أجّل الجلسة ليوم واحد فقط، بحسب الإعلام المحلي.

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وانتُخبت فادييفا لشغل مقعد في مجلس تومسك التشريعي عام 2020، إلى جانب غيرها من الناشطين المستقلين في سيبيريا، في خطوة اعتُبرت بمثابة انتصار للمعارضة الروسية على حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاءت الانتخابات المحلية قبل عام من الانتخابات التشريعية، واعتُبرت بمثابة ضربة للكرملين، فيما تراجعت شعبية الحزب الحاكم وازداد الغضب الشعبي حيال الوضع الاقتصادي.

لكن في 2021، جرى تصنيف مكاتب نافالني السياسية على أنها «منظمات متطرّفة»، فبات الموظفون والمتطوعون وأنصاره يواجهون خطر ملاحقتهم قانونيا.

وغادر العديد من حلفائه روسيا لكن فادييفا رفضت الفرار ليتم اعتقالها في ديسمبر بتهم تنظيم مجموعة «متطرّفة».