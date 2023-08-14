انقلابيو النيجر يعتزمون محاكمة بازوم «بتهمة الخيانة».. وينددون بعقوبات «إيكواس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر اعتزامهم محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» و«تقويض أمن» البلاد.

وقال عضو المجلس العسكري الانقلابي أمادو عبدالرحمن، في بيان أمس الأحد، إن «حكومة النيجر جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي»، حسب وكالة «فرانس برس».

تنديد بعقوبات «إيكواس»

وندد عبدالرحمن بالعقوبات «غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» على الانقلابين.

وأضاف أن شعب النيجر «يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء».