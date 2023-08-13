وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وفد الوساطة المكون من علماء الدين الإسلامي في نيجيريا، اليوم الأحد، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أن النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب العسكري أبلغه باستعداده لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الشيخ بالا لاو في بيان إن قائد الانقلابيين الجنرال عبدالرحمن تياني أبلغه «أن بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة».

ويقوم وفد علماء الدين الإسلامي في نيجيريا بهذه الوساطة بموافقة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس».

استقبال وفد علماء نيجيريا في نيامي، الأحد 13 أغسطس 2023. (الإنترنت)