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«علبة مناديل» تضع يهوديا إيرانيا تحت طائلة التجسس في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 02:43 مساء
«علبة مناديل» تضع يهوديا إيرانيا تحت طائلة التجسس في إسرائيل
طائرات في مطار بن جوريون الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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 قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) إنه أحبط محاولة تجسس إيرانية يوم الجمعة عندما اعتقل يهوديا إيرانيا دخل إسرائيل ومعه علبة مناديل قال شين بيت إنه كان يستخدمها لإخفاء جهاز للمراقبة، حسب وكالة رويترز.

وزعم الجهاز أن الرجل الذي له أقارب في إسرائيل اعترف خلال استجواب في مطار بن جوريون بأنه جاء بالفعل للتجسس على أهداف إسرائيلية لصالح عناصر أمن إيرانيين. وأضاف أن الرجل الذي عُثر بحوزته على هواتف محمولة وأجهزة متنقلة لشحن الهواتف (باور بانك) ونقود مُنع من الدخول وأُعيد ترحيله إلى إيران.

بعثة إيران في الأمم المتحدة لم تعلق
وورد في بيان لشين بيت «هذه الحادثة جزء من جهود إيرانية أوسع نطاقا لترسيخ شبكات التجسس والإرهاب في إسرائيل».ولم ترد بعثة إيران لدى  الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

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وردا على سؤال عن سبب ترحيل المشتبه به بدلا من محاكمته، قال مسؤول لرويترز إنه يُعتقد أن الرجل كان يتصرف تحت ضغوط وأن المال هو ما دفعه إلى فعل ذلك، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى لدى شين بيت. وأضاف المسؤول أن المسار القانوني «ضئيل الجدوى» لأن المشتبه به ليس مواطنا إسرائيليا.

ويخيم شبح اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران منذ عقود ويتبادل الطرفان الاتهامات بالتخطيط لتنفيذ مؤامرات تخريب واغتيالات. وأفاد المؤتمر اليهودي العالمي بأنه كان يوجد نحو 80 ألف يهودي في إيران عشية الثورة الإسلامية في 1979، غادر أغلبهم البلاد منذ ذلك الحين، لكن يُعتقد أن الجالية اليهودية فيها لا تزال الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.

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