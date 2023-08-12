وفاة شخص وإنقاذ العشرات بعد غرق قارب مهاجرين في «المانش»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سلطات بحرية محلية في فرنسا، اليوم السبت، إن شخصاً واحداً على الأقل توفي، فيما جرى إنقاذ نحو 50 شخصاً بعد أن انقلب قارب مهاجرين كان يحاول عبور القناة الإنجليزية (المانش) من فرنسا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال رئيس بلدية المنطقة، فرانك ديرسين، إن عملية إنقاذ واسعة بدأت في حوالي السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش)، إذ حاولت عشرات القوارب العبور في نفس الوقت.

«قتلى بالقرب من سانجات»

وأضاف ديرسين لـ«رويترز»: «عثروا للأسف على قتلى بالقرب من سانجات».

والقنال بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم والتيارات فيه قوية.

- عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023

وفي يونيو الماضي، رصدت وزارة الداخلية البريطانية عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها الوزارة التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية.

وعلى مدى العام 2022، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي. وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.