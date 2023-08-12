رئيس الوزراء الاسترالي يحض الصين على الإفراج عن صحفية مسجونة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، الصين للإفراج عن الصحفية الأسترالية المحتجزة تشينغ لي، قائلا إنه يشعر بالقلق إزاء ظروفها بعد ثلاث سنوات في السجن.

وكانت تشينغ، قد وصفت ظروف سجنها في رسالة لمسؤولين أستراليين من زنزانتها، قائلة إنها مشتاقة لنور الشمس ولكن «أكثر من أي شيء لطفليّ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت وسائل إعلام أسترالية رسالة تشينغ، كما نشرها صديقها نيل كويك على منصة إكس (تويتر سابقا) الخميس.

وردا على ما إذا كان قلقا على ظروفها قال ألبانيز «بالطبع، يتعين الإفراج عن تشينغ. ثلاث سنوات فترة طويلة جدا».

تهمة «إفشاء أسرار دولة للخارج»

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى كوينزلاند إن «تشينغ لي مواطنة أسترالية. إنها شخص لا يستحق هذه المعاملة»، مؤكدا أن أستراليا ضغطت من أجل الإفراج عن تشينغ على «أعلى المستويات»، وستواصل القيام بذلك «كلما اجتمعت أستراليا بالصين»، مضيفا «من المهم أن يتم احترام حقوقها الإنسانية كمواطنة أسترالية».

ودُعي ألبانيز لزيارة الصين بدون تحديد موعد لتلك الزيارة.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين الجمعة إن إطلاق سراح تشينغ لن يكون شرطا للمضي قدما بزيارته، معتبرا أن تلك الزيارات «ينبغي ألا تكون بمثابة معاملات».

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وتشينغ، المذيعة السابقة في تلفزيون سي جي تي إن الرسمي الصيني، موقوفة منذ أغسطس 2020 لكنها اعتقلت رسميا في فبراير 2021.

دوافع سياسية لتوقيفها

ووجهت إليها تهمة «إفشاء أسرار دولة للخارج»، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجاء اعتقالها وسط توتر في العلاقات بين استراليا والصين ما أثار تكهنات عن دوافع سياسية لتوقيفها.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة، أنه يتم التعامل مع القضية «بما يتماشى بدقة مع القانون» وأن حقوق تشينغ محمية بالكامل.

وقال ناطق صيني لوكالة «فرانس برس»، في بيان خطي، «نأمل أن يحترم الجانب الأسترالي سيادة الصين القضائية وأن يمتنع عن أي نوع من التدخل في المعالجة القانونية للقضية من قبل الهيئات القضائية الصينية».

وأرجأت المحكمة إصدار الحكم والعقوبة بحق تشينغ والتي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.