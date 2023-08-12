نيران سريعة الانتشار.. حرائق هاواي تأكل الأخضر واليابس (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر النيران، التي وصفت بأنها سريعة الانتشار وغير مسبوقة، في التهام كل الأخضر واليابس، بل كل شيء في هاواي الأميركية، بينما خلّفت حتى الآن 67 قتيلا، وفتح تحقيق في إدارة هذه الحرائق «المدمرة».

وتطول الحرائق خصوصا جزيرة ماوي، وبدرجة أقل جزيرة هاواي. وقد تفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار «دورا»، الذي يضرب راهناً منطقة المحيط الهادئ. بينما تحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

وتوقع مسؤولون في هاواي الأميركية ارتفاع عدد القتلى، بينما تجاوزت خسائر منتجع لاهاينا مليارات الدولارات، بعدما سوته النيران بالأرض، بينما سيستغرق إعادة بنائه سنوات.

وأوضح الحاكم جوش غرين أن الحرائق كانت أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، وتسببت في نزوح الآلاف، ودمار نحو ألف مبنى، حسب وكالة «رويترز».

من جهتها، أجلت السلطات آلاف السياح والسكان المحليين من الجانب الغربي من ماوي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 166 ألف نسمة، مع لجوء البعض إلى الجزيرة أو جزيرة أواهو المجاورة، بينما خيّم السائحون في مطار كاهولوي، في انتظار رحلات العودة إلى الوطن.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، حرائق الغابات في هاواي «كارثة كبرى»، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن أعلن «وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية، لدعم جهود التعافي في الولاية، وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق»، وفق وكالة «فرانس برس».

فتح تحقيق في إدارة الحرائق

كذلك أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي، الجمعة، فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

وقالت المحامية آن لوبيز، في بيان: «فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وفي أثناء الحرائق، ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة».

ثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي لهذه الحرائق، والتي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها الحديث.

ووجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي، والعاصمة السابقة لمملكة هاواي، والتي أتت عليها النيران تقريبا، الاتهامات علنا على إدارة الأزمة.

وأكد ناطق باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي إلى شبكة «سي إن إن» أن صفارات الإنذار، التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق، لم يجر تفعيلها. إلا أنه أشار إلى إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة، وبُثت عبر الإذاعة والتليفزيون.

مراجعة لرسائل الطوارئ

لفتت وسائل إعلام أميركية عدة إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا، صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة في إخماد حريق أكبر بكثير في كولا وسط الجزيرة.

وظلت ثلاثة حرائق، بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، مستعرة حتى الجمعة في جزيرة ماوي.

وقال الأستاذ المساعد في الجغرافيا البيئية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية توماس سميث: «علما بأن الحرائق ليست غير معتادة في هاواي، إلا أنها تمتد هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد، وامتداد النيران سريع وألسنة اللهب عالية».

وتحدّث عن ظروف أدّت إلى اندلاع حرائق هذا العام، وبينها النباتات «شديدة الجفاف» على جزيرة ماوي، وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع، ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، بالإضافة إلى تأثير الإعصار على الرغم من مروره على بُعد مئات الكيلو مترات إلى الجنوب الغربي، والمنخفض في الغرب بالقرب من اليابان، مما ساعد على تأجيج الرياح، على حد قوله.

وتابع: «إنه وضع غير معتاد في هذا الوقت من العام، وهو يتسبّب في حرائق تنتشر بسرعة كبيرة».

بينما قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إلى شبكة «سي إن إن»: «هذه الحرائق وكل العواصف الشديدة التي ما زلنا نشهدها ناتجة بلا شك عن ارتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء العالم». وأضاف: «علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)