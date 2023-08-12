  • Alwasat News
Atwasat

قتيلان وفقدان 16 في فيضانات وانهيارات طينية بالصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 09:39 صباحا
قتيلان وفقدان 16 في فيضانات وانهيارات طينية بالصين
استمرار الانهيارات الطينية والفيضانات في الصين. (الإنترنت)
alwasat radio

ذكر التلفزيون الصيني CCTV، السبت، أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان بشمال غرب الصين، أودت بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات، دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل 3 أسابيع تقريباً، بحسب وكالة «رويترز».

الفيضانات تجرف منزلين
وقال التلفزيون الصيني، إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار، مشيرا إلى إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

- 7 قتلى على الأقل إثر فيضانات جنوب غرب الصين

قال إن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية، والتي ستؤدي إلى تآكل التربة وربما المزيد من الانهيارات الطينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات
أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت
بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا

بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا
الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية

الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية
باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028

باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة محرز

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة ...
عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة

عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة ...
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى

الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي

نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي
دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات

دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير العدل الأميركي يعيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق مع نجل بايدن
وزير العدل الأميركي يعيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق مع نجل ...
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا
الماليزيون يختارون أعضاء مجالس 6 ولايات في انتخابات تمثل استفتاء على الحكومة
الماليزيون يختارون أعضاء مجالس 6 ولايات في انتخابات تمثل استفتاء ...
وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد الأسطول الشمالي
وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد الأسطول الشمالي
بوركينا فاسو تعلق بث راديو «أوميغا» لانتقاده انقلاب النيجر
بوركينا فاسو تعلق بث راديو «أوميغا» لانتقاده انقلاب النيجر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
رئيس الوزراء الاسترالي يحض الصين على الإفراج عن صحفية مسجونة
رئيس الوزراء الاسترالي يحض الصين على الإفراج عن صحفية مسجونة...
نيران سريعة الانتشار.. حرائق هاواي تأكل الأخضر واليابس (فيديو وصور)
نيران سريعة الانتشار.. حرائق هاواي تأكل الأخضر واليابس ......
قتيلان وفقدان 16 في فيضانات وانهيارات طينية بالصين
قتيلان وفقدان 16 في فيضانات وانهيارات طينية بالصين...
بوركينا فاسو تعلق بث راديو «أوميغا» لانتقاده انقلاب النيجر
بوركينا فاسو تعلق بث راديو «أوميغا» لانتقاده انقلاب النيجر...
وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد الأسطول الشمالي
وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد الأسطول الشمالي...
المزيد