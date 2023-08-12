قتيلان وفقدان 16 في فيضانات وانهيارات طينية بالصين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر التلفزيون الصيني CCTV، السبت، أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان بشمال غرب الصين، أودت بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات، دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل 3 أسابيع تقريباً، بحسب وكالة «رويترز».

الفيضانات تجرف منزلين

وقال التلفزيون الصيني، إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار، مشيرا إلى إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

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قال إن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية، والتي ستؤدي إلى تآكل التربة وربما المزيد من الانهيارات الطينية.