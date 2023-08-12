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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 07:38 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا
حرائق الغابات السريعة الانتشار في هاواي. (الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات السريعة الانتشار في هاواي، والتي سوّت مدينة سياحية بالأرض إلى 67 قتيلا الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأعلنت مقاطعة ماوي في بيان «مع استمرار جهود رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق، تم تأكيد 12 وفاة إضافية حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وسط الحريق النشط في لاهاينا»، مضيفة «بهذا يرتفع حصيلة القتلى الى 67»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فتح تحقيق في إدارة السلطات لأزمة الحرائق في هاواي
في سياق متصلأ، أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الجمعة، فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

وقالت المحامية آن لوبيز، في بيان إن «فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة».

وثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها الحديث.

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وجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي التي اتت عليها النيران تقريبًا، الاتهامات علنًا على إدارة الأزمة.

وأكد ناطق باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة «سي إن إن»، أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها، إلا أنه أشار إلى إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبُثت عبر الإذاعة والتلفزيون.

ولفتت وسائل إعلام أميركية عدة إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة بإخماد حريق أكبر بكثير في كولا، وسط الجزيرة.

وكانت ثلاثة حرائق بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، لا تزال مستعرة الجمعة في جزيرة ماوي.

آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
آثار حرائق الغابات المروعة في هاواي، (الإنترنت)
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