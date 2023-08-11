رؤساء أركان دول «إيكواس» يجتمعون السبت في غانا لبحث ملف النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعاً في غانا، السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكريا في النيجر، لإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب عسكري، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية إقليمية الجمعة.

وقالت المصادر إلى وكالة «فرانس برس» إن الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول «إيكواس» خلال قمتهم في أبوجا الخميس، والقاضي بنشر «قوة الاحتياط» التابعة للمنظمة في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.