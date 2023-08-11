دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في هاواي الأميركية إن حرائق الغابات في جزيرة ماوي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 55 شخصا، متوقعين ارتفاع عدد القتلى، كما تجاوزت خسائر منتجع لاهاينا مليارات الدولارات، وسيستغرق إعادة بنائه سنوات.

وأوضح الحاكم جوش غرين أن الحرائق كانت أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، وتسببت في نزوح الآلاف ودمار نحو ألف مبنى، حسب وكالة «رويترز»

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وأجلت السلطات آلاف السياح والسكان المحليين من الجانب الغربي من ماوي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 166 ألف نسمة، مع لجوء البعض إلى الجزيرة أو في جزيرة أواهو المجاورة، وخيم السائحون في مطار كاهولوي، في انتظار رحلات العودة إلى الوطن.