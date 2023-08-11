وزارة الدفاع التركية تعلن قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، رداً على مصرع جنود أتراك شمالي العراق.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قتل 3 عناصر جرى رصدهم في منطقة عملية «المخلب- القفل»، ليرتفع بذلك عدد العناصر الذين تم تحييدهم في المنطقة منذ الخميس إلى 7 ضحايا، بحسب وكالة «رويترز».

هجمات في منطقة عملية

وفي اليومين الماضيين، لقى 5 جنود أتراك مصرعهم جراء هجمات في منطقة عملية تنفذها تركيا ضد الحزب شمالي العراق أطلقت عليها «المخلب - القفل​​​​​​».

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وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد الذين تدرجهم أنقرة على قوائم الإرهاب، في كل من العراق وسورية، بداعي تنفيذهم هجمات.