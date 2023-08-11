  • Alwasat News
Atwasat

مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 01:29 مساء
مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا
فرق الإنقاذ تعمل وسط أنقاض مبنى سكني متضرر جراء قصف في دنيبرو الأوكرانية، 24 يناير 2023. (بي بي سي)
alwasat radio

قتل طفل في الثامنة من العمر الجمعة، في قصف صاروخي روسي في منطقة في غرب أوكرانيا، نادرا ما تستهدف إذ تبعد مئات الكيلومترات عن الجبهة.

وأعلن مكتب المدعي العام في بيان «قرابة الساعة 11,00 صباحا (8,00 ت غ) في 11 أغسطس، أطلق الجيش الروسي صواريخ باتجاه بنى تحتية في منطقة إيفانو فرانكيفسك.. وقتل صبيّ في الثامنة من العمر بسبب القصف»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الجيش الروسي يعلن ضرب قاعدة لـ«مرتزقة أجانب» في زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه ضرب «مرتزقة أجانب» في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف «تم ضرب موقع انتشار موقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا»، بحسب الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»

وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد قرار «إيكواس».. واشنطن تؤيد «حلا سلميا» في النيجر
بعد قرار «إيكواس».. واشنطن تؤيد «حلا سلميا» في النيجر
الصين تكشف عن «قضية تجسس» لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
الصين تكشف عن «قضية تجسس» لحساب الاستخبارات المركزية الأميركية
الاتحاد الأوروبي يعبر عن «قلق بالغ» إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يعبر عن «قلق بالغ» إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر
تدمير مسيرة فوق موسكو.. والجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم
تدمير مسيرة فوق موسكو.. والجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء ...
الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة
الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا
مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا...
الجيش الروسي يعلن ضرب قاعدة لـ«مرتزقة أجانب» في زابوريجيا
الجيش الروسي يعلن ضرب قاعدة لـ«مرتزقة أجانب» في زابوريجيا...
الاتحاد الإفريقي يعتبر معاملة الرئيس النيجري المحتجز «غير مقبولة»
الاتحاد الإفريقي يعتبر معاملة الرئيس النيجري المحتجز «غير ......
الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة
الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة ......
تدمير مسيرة فوق موسكو.. والجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم
تدمير مسيرة فوق موسكو.. والجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف ......
المزيد