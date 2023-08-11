مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل طفل في الثامنة من العمر الجمعة، في قصف صاروخي روسي في منطقة في غرب أوكرانيا، نادرا ما تستهدف إذ تبعد مئات الكيلومترات عن الجبهة.

وأعلن مكتب المدعي العام في بيان «قرابة الساعة 11,00 صباحا (8,00 ت غ) في 11 أغسطس، أطلق الجيش الروسي صواريخ باتجاه بنى تحتية في منطقة إيفانو فرانكيفسك.. وقتل صبيّ في الثامنة من العمر بسبب القصف»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الجيش الروسي يعلن ضرب قاعدة لـ«مرتزقة أجانب» في زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه ضرب «مرتزقة أجانب» في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف «تم ضرب موقع انتشار موقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا»، بحسب الوكالة الفرنسية.