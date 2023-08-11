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الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 12:18 مساء
الأمطار الغزيرة في الصين تودي بـ 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة
فرق إنقاذ تعمل على إجلاء مدنيين من مناطق غمرتها المياه في إحدى مدن مقاطعة هبي بشمال الصين، 2 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف أنحاء شمال الصين إلى 78 قتيلا على الأقل الجمعة، فيما حذرت السلطات من فيضانات جديدة واقتراب عاصفة أخرى من البلاد.

ووصلت حصيلة الوفيات من الفيضانات في مقاطعة «خبي»، إلى 29، كما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة، بعدما تسببت العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الصيني كإعصار قبل أسبوعين، بهطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، بحسب وكالة «فرانس برس».

وواصل رجال الإنقاذ البحث عن الأشخاص الذين جرفتهم الفيضانات مع اقتراب عاصفة أخرى باسم «خانون»، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

- 7 قتلى على الأقل إثر فيضانات جنوب غرب الصين

وجاءت الفيضانات بعد أسابيع من موجة حر تاريخية، حيث يقول العلماء إن مثل هذه الظواهر الجوية الشديدة تتفاقم بسبب التغير المناخي.

شوارع مغطاة بالطين
ولا تزال شوارع أجزاء من خبي المتاخمة للعاصمة مغطاة بالطين وفق الوكالة الفرنسية.

وكان السكان يسارعون لإنقاذ ممتلكاتهم التي غمرتها المياه وتنظيف منازلهم المتضررة.

وخلال زيارة إلى المناطق المتضررة الأسبوع الماضي، قال مسؤول الحزب في المقاطعة ني يوفينغ إن المنطقة يمكن أن «تخفف الضغط على بكين في مجال مكافحة الفيضانات».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في) الجمعة، إن 29 شخصًا لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار في أنحاء المقاطعة، ستة منهم كانوا اعتبروا في عداد المفقودين.

ولا يزال هناك 16 في عداد المفقودين.

وفي بكين، قتل 33 شخصا بينهم عاملا انقاذ كما أعلنت السلطات هذا الأسبوع، كما قتل نحو 12 شخصا في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين إثر الامطار الغزيرة الأسبوع الماضي.

وفي مقاطعة لياونينغ المجاورة، توفي شخصان في أول أيام هطول الأمطار الغزيرة في أواخر يوليو الماضي.

أمطار غزيرة مجددا
واليوم أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فريقا آخر للسيطرة على الفيضانات أرسل إلى المقاطعة حيث «لا يزال وضع الفيضانات محليا شديدا».

ويتوقع أن تهطل أمطار غزيرة مجددا في نهاية الأسبوع مع اقتراب العاصمة الاستوائية خانون- التي كانت مصنفة سابقا كإعصار، من الصين.

ولا تزال إنذارات الطوارئ سارية في مختلف أنحاء شمال الصين، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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