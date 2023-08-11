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ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 53 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 07:57 صباحا
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 53 قتيلا
مدينة لاهينا التي أتى عليها حريق في جزيرة ماوي في هاواي، 9 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 53 قتيلا، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر دموية منذ أن أصبحت ولاية أميركية.

ونُشر الحرس الوطني، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجا عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار، وفق وكالة «فرانس برس».

وتطال الحرائق خصوصا جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار «دورا» الذي يضرب راهناً منطقة المحيط الهادئ. وتحول منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

الحرائق تبيد مدينة تاريخية
وأكدت نائبة حاكم الولاية سيلفيا لوك لصحفيين أن هذه المدينة التاريخية التي كانت عاصمة مملكة هاواي في القرن التاسع عشر «أُبيدت»، وقالت «إنه أمر مروع جدا».

وأفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 53 قتيلا. وأعلنت جزيرة ماوي أنه «مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، جرى تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط»، مضيفة: «وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 53».

وعُثر على 36 جثة سابقا تحت الأنقاض، وفقا لحصيلة رسمية. وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

توقعات بارتفاع حصيلة القتلى
ورجّح حاكم الولاية جوش غرين في تصريح لشبكة «سي إن إن»، الخميس، أن ترتفع حصيلة القتلى، قائلا: «العام 1960 كان لدينا 61 وفاة (...) هذه المرة من المحتمل جدا أن يتجاوز إجمالي الوفيات ذلك بشكل كبير».

وقالت السلطات في ماوي إنه من المقرر إجراء مزيد عمليات إجلاء السكان والسياح بالحافلات، موضحة أن الزائرين سينقلون إلى مطار «كاهولوي»، والسكان إلى ملاجئ. وجرى إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة إلى مراكز للطوارئ أو إلى المطار.

انقطاع الكهرباء والاتصالات
ودمرت الرياح عديد أعمدة الكهرباء وانقطعت الاتصالات في جزء من جزيرة ماوي، ما أدى إلى تعقيد مهمة الإنقاذ إلى حد كبير، خصوصا أن خدمة مكالمات الطوارئ 911 خرجت عن الخدمة في مناطق معينة في الجزيرة.

ووفقًا لموقع «باورأوتاتج»، ظل حوالي 11 ألف منزل وشركة دون كهرباء الخميس في الأرخبيل.

وقال الأستاذ المساعد في الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية توماس سميث: «علما أن الحرائق ليست غير معتادة في هاواي إلا أنها «تمتد هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد، وامتداد النيران سريع وألسنة اللهب عالية».

وتحدّث عن ظروف أدّت إلى اندلاع حرائق هذا العام وبينها النباتات «شديدة الجفاف» على جزيرة ماوي، وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع، ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، إضافة إلى تأثير الإعصار على الرغم من مروره على بعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب الغربي، والمنخفض في الغرب بالقرب من اليابان ما ساعد على تأجيج الرياح، على حد قوله.

وتابع «إنه وضع غير معتاد في هذا الوقت من العام، وهو يتسبّب في حرائق تنتشر بسرعة كبيرة».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة «سي إن إن»: «هذه الحرائق وكل العواصف الشديدة التي ما زلنا نشهدها ناتجة بلا شك عن ارتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء العالم»، وأضاف: «علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».

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