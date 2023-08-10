بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في الجمهورية الإسلامية.

وقال بلينكن للصحفيين ردًا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، «لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة إطلاق سراح خمسة أميركيين من سجن إوين بالعاصمة طهران، لافتة إلى أن الإفراج جرى بموجب اتفاق بوساطة طرف ثالث ينص على أن تمنح كل من واشنطن وطهران عفوا لخمسة سجناء.