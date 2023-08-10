«بموجب اتفاق تبادل».. بعثة إيران في الأمم المتحدة تؤكد الإفراج عن 5 أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة، اليوم، الخميس إطلاق سراح خمسة أميركيين من سجن إوين بالعاصمة طهران، لافتة إلى أن الإفراج جرى بموجب اتفاق بوساطة طرف ثالث ينص على أن تمنح كل من واشنطن وطهران عفوا لخمسة سجناء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أكدت نبأ الافراج عن سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إوين بطهران". وأضافت أن الافراج عنهم تم بموجب اتفاق بوساطة "طرف ثالث" وينص على أن "يمنح كل جانب عفوا ويطلق سراح خمسة سجناء".

وقبل قليل، اعتبر البيت الأبيض، إن نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية «أمر مشجع»، لكنه كرر المطالبة بإطلاقهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون «في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين... ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول».

وأضافت: «بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعًا إلى الوطن»

- إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

وأطلقت السلطات الإيرانية، عن أميركيين من السجنفي وقت سابق اليوم ، ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.

السجناء الأميركيون

وافادت «فرانس برس» بأن السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، وأميركي رابع لم تكشف هويته، من سجن «إوين» سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر آخر إن أميركيًّا خامسًا أطلق في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

