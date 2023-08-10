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البيت الأبيض: نقل أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران مشجع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 08:22 مساء
البيت الأبيض: نقل أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران مشجع
الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون. (الإنترنت)
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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية «أمر مشجع»، لكنه كرر المطالبة بإطلاقهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون «في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين... ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول». وأضافت: «بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعًا إلى الوطن».

- إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

وأطلقت السلطات الإيرانية، أربعة أميركيين من السجن، الخميس، ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.

السجناء الأميركيون
ونقل السجناء: «سياماك نمازي» و«عماد شرقي» و«مراد طهباز»، وأميركي رابع لم تكشف هويته، من سجن «إوين» سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر آخر إن أميركيًّا خامسًا أطلق في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

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