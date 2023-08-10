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«إيكواس»: الحوار مع قادة انقلاب النيجر أساس مساعي حل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 04:28 مساء
«إيكواس»: الحوار مع قادة انقلاب النيجر أساس مساعي حل الأزمة
اجتماع سابق للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس). (أرشيفية: الإنترنت)
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شدد قادة بلدان غرب أفريقيا، اليوم الخميس، على أنهم سيجعلون التفاوض مع القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر «أساس» مساعيهم لنزع فتيل الأزمة، في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريًّا لإعادة الحكومة المنتخبة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في أبوجا: «نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا».

انقضاء مهلة «إيكواس» لقادة انقلاب النيجر
تعمل «إيكواس» التي تضم 15 دولة جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ ثلاث سنوات. وتأتي قمة اليوم في أبوجا بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها «إيكواس» لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو إلى منصبه. لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.

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وأقر تينوبو أنه «للأسف، لم تفض المهلة المحددة بسبعة أيام التي أصدرناها في قمتنا الأولى إلى النتيجة المرجوة». وأضاف: «علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه». وتابع: «من واجبنا استنفاد كل سبل الاتصال لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر».

حكومة جديدة في النيجر
وفي تعبير جديد عن مقاومتهم للضغوط الدولية، أعلن قادة الانقلاب، الخميس، تعيين حكومة جديدة في نيامي. بقيادة علي الأمين زين، وهو مدني، وتضم في عضويتها 21 مسؤولًا فيما سيتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية، وفق «فرانس برس».

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