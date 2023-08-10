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بايدن يعلن حالة الكارثة في هاواي ويفرج عن مساعدات فدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 07:17 مساء
بايدن يعلن حالة الكارثة في هاواي ويفرج عن مساعدات فدرالية
بعد الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، حرائق الغابات في هاواي «كارثة كبرى»، مفرجًا عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن أعلن «وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفرضت السلطات حالة الطوارئ في ولاية هاواي وسط نزوح عشرا الألاف من السكان، هربًا من أمام ألسنة النيران التي طالت مناطق مأهولة بالسكان.

وأصدرت حاكمة هاواي، سيلفيا لوك، الأربعاء، إعلانا بفرض حالة الطوارئ لتشمل جميع المقاطعات في الولاية الأميركية، حيث تستمر الحرائق الخطيرة في التأجج في جزيرتين رئيسيتين في أرخبيل هاواي، هما ماوي وجزيرة هاواي الكبيرة.

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