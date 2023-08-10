فشل مذكرة حجب ثقة ضد حكومة مودي

القاهرة - بوابة الوسط

فشلت مذكرة حجب ثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البرلمان، الخميس، في ختام نقاش استمر ثلاثة أيام.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أن المذكرة فشلت إثر تصويت شفهي دعا إليه رئيس مجلس النواب، بعدما انسحب من القاعة نواب المعارضة، بينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، حين كان مودي يلقي خطابًا يدافع فيه عن أدائه، بحسب وكالة «فرانس برس».

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جاء مقترح سحب الثقة عقب اندلاع موجة عنف في ولاية منيبور، منذ مايو، بين أغلبية سكان قبائل ميتي، ومعظمهم من الهندوس الذين يعيشون داخل وحول إمفال عاصمة مانيبور، وبين قبيلة كوكي ذات الأغلبية المسيحية التي تقطن التلال، ما أودى بحياة نحو 150 شخصًا وتشريد 50 ألف شخص في ولاية منيبور.

وفي سياق آخر، اندلع اشتباك بين سكان من الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا شمالي الهند، الاثنين الماضي، أسفر عن سقوط 7 أشخاص، بعد أسبوع من اندلاع أعمال عنف خلال مسيرة هندوسية في حي مسلم أُضرمت خلالها النيران في أحد القبور وعدة سيارات.