زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلى جنرالاته، وأمر بتكثيف الاستعداد للحرب «بطريقة هجومية» بما يشمل تعزيز إنتاج الأسلحة وإجراء مزيد التدريبات، على ما ذكرت، الخميس، وسائل إعلام رسمية.

وظهر كيم في مشاهد نشرتها وسائل إعلام رسمية حاملا سيجارة وهو يتحدث في قاعة مليئة بكبار الجنرالات ويشير إلى خرائط، ويناقش «تحركات عسكرية كبرى» ضد كوريا الجنوبية خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن جدول أعمال الاجتماع الذي يأتي بعد أيام من إجراء كيم زيارات تفقدية لعديد مصانع الأسلحة الرئيسية، تضمن مناقشة «القيام باستعدادات حرب كاملة»، وضمان «الاستعداد العسكري المثالي للحرب».

إقالة رئيس الأركان العامة في كوريا الشمالية

ويأتي الاجتماع العسكري بينما تستعد سول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها وحذرت مرارا من أنها يمكن أن تستدعي ردا «كاسحا».

خلال الاجتماع، أقال كيم رئيس الأركان العامة باك سو إيل وعين مكانه نائب الماريشال ري يونغ غيل، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية دون إعطاء مزيد التفاصيل.

كيم يشرف على عرض عسكري يضم صواريخ عابرة للقارات

وزير الدفاع الروسي: كوريا الشمالية «شريك مهم»

وحسب الباحث في معهد سيجونغ تشيونغ سيونغ-تشان فإن باك الذي رُقي إلى المنصب العام الماضي قد يكون أقيل «لأنه لم يظهر كفاءة كافية في حقل العمليات العسكرية». وقال الباحث لـ«فرانس برس» إن «كيم جونغ أون أظهر ميلا لاستبدال مسؤولين بسرعة عندما يُعتقد أنهم يفتقرون للقدرة على التحكم بواجباتهم وأدائها»، وأضاف أن ري قد يكون «أكثر الأشخاص المناسبين» مكان باك، نظرا لأنه تولى سابقا المنصب لفترة طويلة.

إنتاج أسلحة بكميات ضخمة

ودعا كيم خلال الاجتماع «جميع منشآت صناعة الذخيرة إلى المضي قدما في الإنتاج بكميات ضخمة لمختلف الأسلحة والمعدات»، كما طالب بـ«إجراء تدريبات حربية بنشاط لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات التي تم نشرها مؤخرا بفاعلية».

وناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لإقامة عرض ضخم للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر، وفق وكالة الأنباء المركزية.

نظمت بيونغ يانغ الشهر الماضي عرضا عسكريا كبيرا في الذكرى الـ70 للهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين. ووصف محللون الحدث بأنه «أكبر عرض كوري شمالي واضح للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية».

كما أقامت كوريا الشمالية معرضا كبيرا للدفاع تزامن مع العرض العسكري، اصطحب كيم خلاله وزير الدفاع الروسي الزائر سيرغي شويغو في جولة لإطلاعه على أحدث الأسلحة وأكثرها تقدما في البلاد، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.