ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلاً على الأقلّ، حسب ما أعلنت سلطات مقاطعة ماوي، الجزيرة الرئيسية المتضررة.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان: «في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، جرى العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلا» والذي دمر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي، وفق وكالة «فرانس برس».

إعلان حالة الطوارئ في هاوي

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في ولاية هاواي وسط نزوح عشرا الألاف من السكان، هربًا من أمام ألسنة النيران التي طالت مناطق مأهولة بالسكان.

وأصدرت حاكمة هاواي، سيلفيا لوك، الأربعاء، إعلانا بفرض حالة الطوارئ لتشمل جميع المقاطعات في الولاية الأميركية، حيث تستمر الحرائق الخطيرة في التأجج في جزيرتين رئيسيتين في أرخبيل هاواي، هما ماوي وجزيرة هاواي الكبيرة.

وأعلنت لوك عن فترة إغاثة طارئة، ستستمر حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل، ونشّطت فرق الحرس الوطني في هاواي، للمساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث.

إجلاء 10 آلاف شخص

كما أجبرت الحرائق السلطات على القيام بعمليات إجلاء جماعية لحوالي 10 آلاف شخص، مع قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل.

وحسب جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار «دورا»، في إغلاق عديد الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة «ماوي»، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفرق بين منطقة الضغط المرتفع والضغط المنخفض تسبب في حدوث رياح مدمرة، كما نشرت الوكالة تحذيرات من رياح شديدة، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في أجزاء من جزيرة ماوي.

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)

قبل الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)

بعد الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)

ألسنة نيران مشتعلة في ولاية هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)