  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 11:58 صباحا
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ألسنة نيران مشتعلة في ولاية هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلاً على الأقلّ، حسب ما أعلنت سلطات مقاطعة ماوي، الجزيرة الرئيسية المتضررة.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان: «في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، جرى العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلا» والذي دمر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي، وفق وكالة «فرانس برس».

إعلان حالة الطوارئ في هاوي
وفرضت السلطات حالة الطوارئ في ولاية هاواي وسط نزوح عشرا الألاف من السكان، هربًا من أمام ألسنة النيران التي طالت مناطق مأهولة بالسكان.

وأصدرت حاكمة هاواي، سيلفيا لوك، الأربعاء، إعلانا بفرض حالة الطوارئ لتشمل جميع المقاطعات في الولاية الأميركية، حيث تستمر الحرائق الخطيرة في التأجج في جزيرتين رئيسيتين في أرخبيل هاواي، هما ماوي وجزيرة هاواي الكبيرة.

وأعلنت لوك عن فترة إغاثة طارئة، ستستمر حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل، ونشّطت فرق الحرس الوطني في هاواي، للمساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث.

إجلاء 10 آلاف شخص
كما أجبرت الحرائق السلطات على القيام بعمليات إجلاء جماعية لحوالي 10 آلاف شخص، مع قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل.

وحسب جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار «دورا»، في إغلاق عديد الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة «ماوي»، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفرق بين منطقة الضغط المرتفع والضغط المنخفض تسبب في حدوث رياح مدمرة، كما نشرت الوكالة تحذيرات من رياح شديدة، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في أجزاء من جزيرة ماوي.

دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
قبل الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
قبل الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
بعد الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
بعد الحرائق: شاطيء مدينة لاهاينا السياحية في جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية (هاواين نيوز ريبورت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
ألسنة نيران مشتعلة في ولاية هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
ألسنة نيران مشتعلة في ولاية هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
دمار واسع خلفته الحرائق المندلعة في هاواي الأميركية، 10 أغسطس 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق ضخمة تجتاح جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)

حرائق ضخمة تجتاح جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية (فيديو)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)

رونالدو يقود النصر إلى نهائي البطولة العربية (فيديو)
بعد مكالمة مع بلينكن.. واشنطن «قلقة جدًا» على صحة رئيس النيجر المحتجز

بعد مكالمة مع بلينكن.. واشنطن «قلقة جدًا» على صحة رئيس النيجر المحتجز
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
هل يدفع كريم بنزيما ثمن أزمة حمد الله مع إدارة الاتحاد السعودي؟

هل يدفع كريم بنزيما ثمن أزمة حمد الله مع إدارة الاتحاد السعودي؟
الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية

تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»

السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»
120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر

120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر
«فرانس برس»: تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع «إسرائيل»

«فرانس برس»: تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع ...
مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك

مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يعرب عن قلقه بشأن ظروف اعتقال بازوم
غوتيريس يعرب عن قلقه بشأن ظروف اعتقال بازوم
روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
انقلابيو النيجر يشكلون حكومة
انقلابيو النيجر يشكلون حكومة
17 قتيلا في غرق مركب للمهاجرين «الروهينغا» قبالة بورما
17 قتيلا في غرق مركب للمهاجرين «الروهينغا» قبالة بورما
وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا
وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
المزيد
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب...
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)...
بولندا تنشر 10 آلاف جندي لحماية حدودها مع بيلاروسيا
بولندا تنشر 10 آلاف جندي لحماية حدودها مع بيلاروسيا...
وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا
وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا...
17 قتيلا في غرق مركب للمهاجرين «الروهينغا» قبالة بورما
17 قتيلا في غرق مركب للمهاجرين «الروهينغا» قبالة بورما...
المزيد