روسيا تعلن إسقاط مسيارات أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وسائط الدفاع الجوي 13 مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم باتجاه موسكو وسيفاستوبل.
وقالت الوزارة إن قواتها أحطبت محاولات هجومية بواسطة طائرات دون طيار على أراضي مقاطعتي كالوغا وموسكو ومدينة سيفاستوبول، حسب بيان نقلته قناة «روسيا».
مواقع إسقاط الطائرات
وأوضحت الوزارة أن الدفاعات دمرت مسيرتين حلقتا باتجاه موسكو، وأخرى فوق مالوياروسلافسكي في مقاطعة كالوغا، وطائرة فوق منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، كما تصدت لمسيرتين قرب مدينة سيفاستوبول وتسع مسيرات أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، وتحطمت جميعها في البحر الأسود، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين اتجهتا نحو موسكو فجرا بالتوقيت المحلي، حيث أسقطت واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في الطريق الدائري المركزي.
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