المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بخرق المجال الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد الماضي، في ظل تلويح دول غرب أفريقية بالتدخل عسكريًا في نيامي ردًّا على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال «المجلس الوطني لحفظ البلاد»، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، إن طائرة عسكرية تستخدمها القوات الفرنسية أقلعت عند الساعة 6:01 صباحًا من نجامينا في تشاد وتعمدت قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6:39 و11:15 بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.