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في غياب عمران خان.. جلسة مهمة للبرلمان الباكستاني وحكومة تكنوقراط مرتقبة تمهيدًا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 05:02 مساء
في غياب عمران خان.. جلسة مهمة للبرلمان الباكستاني وحكومة تكنوقراط مرتقبة تمهيدًا للانتخابات
مقر البرلمان الباكستاني. (أرشيفية: الإنترنت)
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يتوقع حل البرلمان في باكستان، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يرجح أن يغيب عنها عمران خان، رئيس الوزراء السابق الذي أدخل السجن نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم إن الجلسة «ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة، فنحن عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.

سجن عمران خان يفاقم الأزمة في باكستان
وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذًا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة. وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق (70 عامًا)، من الترشح للانتخابات.

وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حلّ البرلمان. لكن حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها مرجح.

وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرًا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.

وقال رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي، أحمد بلال محبوب، إن القرارات الاقتصادية صعبة وغالبًا ما تكون غير شعبية، ما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل.

ورأى أن هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من خمسة أعوام، ما يعني... تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي.

شائعات حول تأجيل الانتخابات
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.

وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز 50 إلى 60 يومًا.

دور سياسي للجيش الباكستاني.؟ 
ويحضر الجيش الباكستاني في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد في العام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائمًا ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.

ووصل خان إلى السلطة العام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.

وأوقفت السلطات الباكستانية خان لثلاثة أيام في مايو الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في نوفمبر.

وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.

عشرات القضايا تلاحق عمران خان
ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية، يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة الرئاسة الوزراء.

وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في مايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.

وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحفيين.

إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا تزال مختلفة جذريًا، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة. وتعرّض آلاف من أنصاره للتوقيف في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحركة الإنصاف في الأشهر الماضية.

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