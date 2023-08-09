7 قتلى على الأقل إثر فيضانات جنوب غرب الصين

القاهرة - بوابة الوسط

قتل سبعة أشخاص، الأربعاء، في منطقة جبلية في سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين على ما ذكر التلفزيون العام بعد أمطار غزيرة حصدت ضحايا في مناطق أخرى من البلاد.

وأظهرت مشاهد أوردتها محطة «سي سي تي في» العامة، أشخاصا تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المحطة أن سبعة أشخاص قتلوا وانقذ أربعة آخرون من المياه مضيفة أن «أجهزة الأمن العام المحلية وفرق الإطفاء ودوائر أخرى تواصل عمليات البحث والإنقاذ».

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة قرب سد طيني جنوب غرب عاصمة الولاية شنغدو حيث جرفت المياه المباغتة «أكثر من عشرة أشخاص»، حسب وسائل الاعلام الرسمية.

وعند حدوث السيول، كان الضحايا يلتقطون الصور خلال زيارتهم لموقع سياحي معروف في المنطقة. ولم يتضح على الفور سبب هذه السيول.