واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لكنها تبقى «واقعية» في ضوء تنديدها برفض العسكريين الانقلابيين لقاء وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين «لا يزال لدينا أمل، لكننا أيضًا واقعيون جًدا»، وذلك غداة زيارة مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند لنيامي من دون إحراز تقدم ملحوظ.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر، من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

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وأكدت نولاند في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من نيامي عاصمة النيجر أن «هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتسمت أحيانًا بالصعوبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

السبيل الأفضل لحل أزمة النيجر

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أمس الإثنين أن الدبلوماسية هي «السبيل الأفضل» لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر.

وقال بلينكن «من المؤكد أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل هذا الوضع، هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري».