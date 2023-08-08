نيجيريا و«إيكواس»: الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه لحل الأزمة في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الذي يترأس أيضًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أن «الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه» لحل الأزمة في النيجر، وفق ما صرح الناطق باسمه أجوري نغيلال، اليوم الثلاثاء، للصحفيين.

وقال نغيلال في تصريحه الذي نقلته وكالة «فرانس برس» إن تينوبو وقادة التكتل الأفريقي «يفضلون حلًا يجري بلوغه بسبل دبلوماسية، بسبل سلمية أكثر من أي سبيل آخر»، مؤكدًا الحفاظ على هذا الموقف «في انتظار أي قرار آخر يمكن أن ينتج من القمة الطارئة لإيكواس المقررة الخميس».

رفض عروض الحوار من «إيكواس»

يأتي ذلك، فيما بدا النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر اليوم الثلاثاء، غير مهتم بعروض الحوار من غرب أفريقيا والولايات المتحدة لتجنُّب احتمال تدخل عسكري بهدف إعادة النظام الدستوري، بحسب «فرانس برس».

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وقبل يومين من انعقاد قمة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لبحث الوضع في النيجر، أبلغ المجلس العسكري المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب «أمنية».

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيامي «السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة».

تأجيل زيارة وفد «إيكواس» إلى النيجر

وأضافت الرسالة المؤرخة الإثنين والتي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها «تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة ليوم الثلاثاء إلى نيامي ضروري وأيضًا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تجري لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر».

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه الانقلاب في 26 يوليو الماضي.