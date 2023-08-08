  • Alwasat News
Atwasat

الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 11:58 صباحا
الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال
فيضانات سابقة في نيبال. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

قال مسؤولون في نيبال، الثلاثاء، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة شخص واحد على الأقل وأغلقت طريقاً سريعاً رئيسياً هذا الأسبوع ليقترب عدد الضحايا جراء الأمطار الموسمية حتى الآن من 40.

وتتسبب الأمطار التي تشهدها الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر في مقتل عشرات الأشخاص كل عام، ويفقد عدد آخر نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عنها، بحسب «رويترز».

الانهيارات الأرضية تغلق طريقاً سريعاً رئيسياً
وقالت وزارة الداخلية إن 38 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام، وفقد ما لا يقل عن 33 شخصاً، مضيفة أن عمال الإنقاذ يبحثون أيضاً عن 6 أشخاص آخرين فقدوا بعدما جرف انهيار أرضي منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتمندو.

- ممارسات هندوسية محظورة تتسبب في وفاة فتاة نيبالية

وأوضحت الشرطة أن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضاً طريقاً سريعاً رئيسياً يربط العاصمة بالسهول الجنوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في ...
14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن

إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار

طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم

افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم
بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020

بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020
مسؤولة أميركية أجرت «محادثات صعبة» مع قادة عسكريين في النيجر

مسؤولة أميركية أجرت «محادثات صعبة» مع قادة عسكريين في النيجر
اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب الجبل والمحلة

اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب ...
التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة

التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة
تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر

موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»

حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم ...
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر

مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق

شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مرصد أوروبي: يوليو 2023 أكثر الأشهر حرا على الإطلاق
مرصد أوروبي: يوليو 2023 أكثر الأشهر حرا على الإطلاق
العواصف تقتل شخصين وتقطع التيار الكهرباء عن مناطق واسعة في شرق الولايات المتحدة
العواصف تقتل شخصين وتقطع التيار الكهرباء عن مناطق واسعة في شرق ...
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يطعن على حكم بسجنه
الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع عليها
الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع عليها
الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال
الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
المزيد
باكستان.. عمران خان يستأنف على الحكم بسجنه ومحاموه يطلبون الإفراج عنه بكفالة
باكستان.. عمران خان يستأنف على الحكم بسجنه ومحاموه يطلبون ......
الجيش الروسي يعلن قصف مركز قيادة في بوكروفسك
الجيش الروسي يعلن قصف مركز قيادة في بوكروفسك...
لمواجهة استخدامه في تحليل الانتماء العرقي والديني.. الصين تسعى لتنظيم تقنية التعرف على الوجه
لمواجهة استخدامه في تحليل الانتماء العرقي والديني.. الصين ......
الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال
الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال...
الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع عليها
الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع ......
المزيد