الأمطار تودي بحياة 38 في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في نيبال، الثلاثاء، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة شخص واحد على الأقل وأغلقت طريقاً سريعاً رئيسياً هذا الأسبوع ليقترب عدد الضحايا جراء الأمطار الموسمية حتى الآن من 40.

وتتسبب الأمطار التي تشهدها الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر في مقتل عشرات الأشخاص كل عام، ويفقد عدد آخر نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عنها، بحسب «رويترز».

الانهيارات الأرضية تغلق طريقاً سريعاً رئيسياً

وقالت وزارة الداخلية إن 38 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام، وفقد ما لا يقل عن 33 شخصاً، مضيفة أن عمال الإنقاذ يبحثون أيضاً عن 6 أشخاص آخرين فقدوا بعدما جرف انهيار أرضي منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتمندو.

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وأوضحت الشرطة أن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضاً طريقاً سريعاً رئيسياً يربط العاصمة بالسهول الجنوبية.