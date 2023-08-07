انتهاء مهلة «إيكواس» لانقلابيي النيجر دون تدخل عسكري

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مهلة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي حددتها لقادة الانقلاب في النيجر لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، وسط دعوات غربية لتمديدها وغياب أي مؤشر لتدخل عسكري.

وكانت «إيكواس» أمهلت العسكريين أسبوعًا انتهى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه وفكّ الاحتجاز المفروض عليه منذ انقلاب 26 يوليو.

وعلى رغم أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي إطار تدخل عسكري محتمل، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في المنظمة أن خطوة كهذه لن تحصل على الفور.

- إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي «تضامنا» مع انقلابيي النيجر

- إيطاليا تدعو دول «إيكواس» لتمديد المهلة لانقلابيي النيجر

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يعقد قادة دول غرب إفريقيا اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لدرس الخطوات اللاحقة.

وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقسامًا في إفريقيا والعالم. ففي حين أدانته العديد من الدول الغربية تتقدمها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حذّرت دول مجاورة أبرزها الجزائر من خطورة أي تدخل عسكري. من جهتها، اعتبرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر بنتيجة انقلابات سابقة، أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

ويتوجه وفد مشترك من البلدين إلى النيجر للتعبير عن التضامن معها.

وقال أحد أركان المجلس العسكري في مالي الكولونيل عبدالله مايغا: إن بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد الى نيامي يرأسه وزير مالي... الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق.

ووفق وزارة الخارجية في النيجر، يتوقع وصول الوفد في وقت لاحق الإثنين. وفي محاولة لمنح الدبلوماسية مجالًا إضافيًّا، أيدت روما وبرلين تمديد المهلة الإفريقية لانقلابيي النيجر.

تمديد المهلة

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الإثنين عن أمله في تمديد المهلة، مضيفًا أنه يجب إيجاد حل: ما زال يمكننا إيجاد حل لا يكون الحرب.

وشدد على أنه لا يمكن لأوروبا أن تتحمل مواجهة مسلحة. لا يجب أن يُنظر إلينا على أننا مستعمرون جدد.

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر أن «إيكواس» شددت دائمًا على أنها ستستنفد أولًا جهود الوساطة (...) نعتقد أن جهود الوساطة ما زالت في بدايتها لأن العقوبات بدأت للتو تؤتي ثمارها. وأشار إلى عدم وجود «آلية تلقائية» بين انتهاء المهلة والذهاب نحو التدخل العسكري، مشددًا على أن ألمانيا تأمل في أن يتجاوب الانقلابيون مع جهود وساطة الاتحاد الإفريقي وإيكواس، ونحن على تواصل وثيق مع المنظمتين بشأن الخطوات المقبلة.

إغلاق المجال الجوي

وسبق هذه المواقف إعلان قادة المجلس العسكري في النيجر إغلاق المجال الجوي للبلاد مع نهاية مهلة «إيكواس».

وجاء في بيان للعسكريين أنه في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقًا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارًا من الأحد (...) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر. وشدد البيان على أن أي محاولة لخرقه ستواجه برد قوي وفوري.

وسبق للانقلابيين في نيامي أن تعهدوا برد فوري على أي عدوان.

وفي بيان منفصل، قال المجلس الوطني لحماية الوطن الحاكم الآن والذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن انتشارًا مسبقًا استعدادًا للتدخل جرى في بلدين في وسط أفريقيا، من دون تحديد هذين البلدين. وحذر البيان أن أي دولة مشاركة ستعتبر طرفًا في القتال».

وفي وقت مبكر الإثنين، لم يسجِّل تحليق أي طائرة في أجواء النيجر، وفقًا لموقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات. وساد الهدوء شوارع نيامي، الإثنين، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، غداة احتشاد نحو 30 ألفًا من مؤيدي الانقلاب في عرض قوة قبيل انتهاء المهلة، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.

ووصل أعضاء من «المجلس الوطني لحماية الوطن» إلى مكان التجمع في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحرارة. وتحدث الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، للتنديد بمن يتربصون في الظل والذين يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام.

الإفراج عن وزيرة

وفي حين يبقى الرئيس بازوم محتجزًا منذ الانقلاب، أفرج العسكر عن وزيرة المناجم أوسيني حديزاتو، الأحد، لأسباب طبية، بحسب ما أفاد مقرّبون منها. وكانت حديزاتو أوقفت مع غيرها من المسؤولين ضمن ما عدّه الحزب الحاكم اعتقالات تعسفية نفّذها الانقلابيون.

وأكد مصدر مقرّب من الحزب أن كل الشخصيات الأخرى من وزراء ومسؤولين سياسيين، ما زالوا موقوفين. وبعد الانقلاب، أعلنت دول عدة تعليق مساعداتها التنموية للنيجر التي تعد من أكثر بلدان العالم فقرًا على رغم مواردها الطبيعية خاصة اليورانيوم.

وتواجه البلاد نشاطًا لمجموعات جهادية خاصة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي.

وشددت مجموعة من الباحثين المتخصصين بشؤون الساحل على ضرورة الحؤول دون السيناريو الكارثي لاندلاع حرب في النيجر، في رسالة نشروها في صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية نهاية الأسبوع. وأضاف الباحثون أن هذه الحرب لن يخرج منها سوى منتصر وحيد: الحركات الجهادية التي تبني منذ أعوام توسعها الميداني على حساب انهيار الدول.

وأجلت دول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، المئات من رعاياها في الأيام الأخيرة من النيجر، في حين أعلن الانقلابيون في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع باريس التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. واعتبرت فرنسا أن القرار باطل لافتقار أصحابه للشرعية.