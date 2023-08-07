إجلاء كشفيين من مخيم دولي في كوريا الجنوبية تحسبًا لإعصار «خانون»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا منظمو المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية، الإثنين، الحكومة إلى إجلاء عشرات آلاف الأطفال من الموقع بشكل عاجل قبل وصول إعصار، بعد أيام على موجة حر تسببت بمرض عدد كبير منهم.

ويتوقع أن يضرب الإعصار «خانون»، اليابسة في كوريا الجنوبية الخميس؛ حيث يتواجد نحو 43 ألف كشاف في مقاطعة جولا الشمالية في إطار مهرجانهم الذي واجهته مشاكل، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام كورية جنوبية طريقة تنظيم هذا الحدث بأنها عار وطني، بعدما أدت موجة حر شديد إلى مرض مئات الكشافة، ما أجبر سيول على نشر أطباء عسكريين وتوفير حافلات مكيّفة والتعهّد ببذل كل الجهود للسماح للحدث بالاستمرار.

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وانسحبت مجموعات الكشافة الأميركية والبريطانية نهاية الأسبوع متحدثة عن مخاوف مرتبطة بحالة الطقس. لكن المنظمين أصروا على مواصلة الحدث، وقالت المنظمة العالمية للحركة الكشفية، الإثنين، أنها تلقت تأكيدًا هذا الصباح من حكومة جمهورية كوريا أنه نظرًا إلى التأثير المتوقع للإعصار خانون، ستوضع خطة لمغادرة جميع المشاركين بشكل مبكر.

وأضافت نحضُّ الحكومة بشكل عاجل على تسريع خطة المغادرة وتوفير كل الموارد اللازمة والدعم للمشاركين خلال الفترة التي سيبقون فيها إلى حلول موعد عودتهم إلى بلدانهم.

وقالت وزيرة النوع الاجتماعي كيم هيون - سوك لصحفيين: إن سيول اتخذت قرار إخلاء مركز التخييم وإغلاقه آخذة في الاعتبار اقتراب الإعصار، فضلًا عن مخاوف ومطالب من المنظمة الكشفية والدول المشاركة. وأكدت أن المغادرة المبكرة من الموقع لا تعني انتهاء الحدث، مضيفة أن التجمع سينتقل إلى مكان آخر بسبب كارثة طبيعية لكنه سيتواصل.

ووعدت الحكومة ببرنامج جولات سياحية مع حفلة لفرقة كاي - بوب الجمعة قبل اختتام الحدث رسميًّا في 12 أغسطس.

وقال نائب وزير إدارة الكوارث والسلامة كيم سونغ-هو: إن نحو 36 ألف مشارك من 156 دولة يبدأون مغادرة موقع التخييم اعتبارًا من الساعة العاشرة (الواحدة بتوقيت غرينتش) غدًا الثلاثاء. وأوضح أن الحكومة ستخصص ألف حافلة لنقل الكشافة وسيقفل المخيم مع إجلاء كل المشاركين.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن يحمل الإعصار معه أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية قد تصل سرعتها إلى 44 مترًا في الثانية.

وألمح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الإثنين، إلى إمكان نقل الكشافة إلى سيول حيث سيبقون إلى أن يغادروا البلاد.

وأضاف كيم سونغ-هو أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتوفير السكن للمشاركين والتحقق من أن البرنامج سيتواصل في الأيام الخمسة المقبلة.

انتقادات

وانتقدت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بشدة المنظمين وذوي الكشارفة المشاركين لعدم اتخاذ إجراءات للاتقاء من الحر الشديد، مع أنه كان أمام كوريا الجنوبية ستة أعوام لتحضير الحدث. وتحدث الإعلام أيضًا عن قنوات صرف سيئة في موقع التخييم مع مراحيض ودشات بدائية ولسعات بعوض قوية.

وقال لي هون الأستاذ في مادة السياحة في جامعة هانيانغ في سيول: إن أحد العوامل الرئيسية للمشاكل التي واجهت الحدث هو تولي مسؤولين حكوميين تنظيمه بدلًا من خبراء كشفيين. وأردف أن المناسبات الكشفية يجب أن يشرف عليها أشخاص أصحاب خبرة يفهمون البرامج فعلا لأنها مختلفة عن مناسبات أخرى، فيما توفر الحكومة الدعم الإداري والقانوني والمالي.

وشكلت هذه المشاكل ضربة لسمعة الحكومة الكورية الجنوبية التي دعت الجمعة إلى اجتماع طارئ للوزراء وحشدت الدعم. واعتذر مسؤولون محليون من هذه المشاكل.

وقال حاكم جولا الشمالية كيم كوان-يونغ: إنه بصفتي رئيسًا للجنة التنفيذية أعرب عن أسفي الشديد للتسبب بهذا القدر من القلق.