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وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:53 مساء
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (إلى اليمين) يرحب بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، طوكيو، 7 أغسطس 2023, (أ ف ب)
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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاثنين، إلى اليابان حيث أجرى محادثات مع نظيره يوشيماسا هاياشي ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في وقت تسعى طهران إلى تخفيف عزلتها على الساحة الدولية.

وهذه أول لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو تعقد في اليابان منذ العام 2019، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير الإيراني بعد لقائه هاياشي «أنا ممتن لنيل فرصة البحث في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية» مع المسؤولين في طوكيو.

ومع أنها حليفة الولايات المتحدة وعضو في مجموعة السبع، تقيم اليابان علاقات ودية مع إيران، رغم العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

دعوة لإيران للتوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا
ويتوقع ان تدعو اليابان اليوم، إيران مجددا إلى التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا على ما أوضحت محطة «تي بي إس» نقلا عن مصادر حكومية يابانية عدة.

وشدد الوزير الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية «لا تنحاز إلى معسكر في أي حرب»، مجددا التأكيد أن طهران لم تزوّد أي طرف بـ«أسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا».

وأكد أمير عبداللهيان أن «روسيا جارة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتبع شعار لا للشرق ولا للغرب، في مجال الاستقلال السياسي. ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانية».

- لكسر عزلة طهران الدولية.. وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان

وتتهم كييف ودول غربية إيران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في قصف أوكرانيا.

وفي حين أقرت طهران في وقت سابق بتوفير أسلحة من هذا النوع لروسيا، شددت على أن ذلك حصل قبل بدء الغزو في فبراير 2022.

وكان هاياشي أعرب في آخر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في إبريل، مجددا عن رغبة اليابان في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والمتوقف منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبدأت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مفاوضات لإحياء الاتفاق منذ إبريل 2021. لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود في صيف 2022.

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