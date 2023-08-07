بابا الفاتيكان إلى مرسيليا سبتمبر المقبل في زيارة خاصة بملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بابا الفاتيكان أنه سيتوجه إلى مرسيليا في سبتمبر المقبل، مؤكداً إلى أن الرحلة ستكون مخصصة لملف الهجرة، ولن تكون زيارة دولة، وعلى الرغم من تراجع وضعه الصحي الذي بات يجبره على التنقل بواسطة كرسي متحرك، إلا أن البابا لا زال يجري رحلات خارجية.

في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في الطائرة خلال رحلة العودة إلى روما من لشبونة حيث أحيا الأيام العالمية للشبيبة، قال: «سبق أن ذهبت إلى ستراسبورغ في العام 2014، وسأتوجه إلى مرسيليا في 22 و23 سبتمبر وليس فرنسا».

كما شدد البابا (86 عاماً) والذي جعل من ملف الهجرة قضية أساسية له على أن «المشكلة التي تثير قلقي هي المشكلة المتوسطية، لذا أتوجه إلى فرنسا. استغلال المهاجرين جريمة».

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وتنظم أبرشية مرسيليا من 18 إلى 24 سبتمبر لقاءات حول مواضيع عدة، منها التفاوت الاقتصادي وعمليات الهجرة والتغيّر المناخي.

وسيرأس الحبر الأعظم قداساً مفتوحاً للعموم بعد الصلاة، تكريماً لذكرى المهاجرين الذين فُقدوا في البحر. وإلى ذلك، قال البابا «في المتوسط، الأساقفة يعقدون هذا اللقاء للتفكير في مأساة المهاجرين»وشدد على أن «المتوسط مقبرة، لكنها ليست الأكبر: المقبرة الأكبر في شمال أفريقيا.. الأمر رهيب.. لذا سأتوجه إلى مرسيليا».

وتابع البابا الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل قبل ترؤس قداس في إستاد فيلودروم، «في الأسبوع الماضي أبلغني الرئيس ماكرون بأنه يعتزم القدوم».

وقد سبق أن أعلن البابا أنه سيزور (مرسيليا وليس فرنسا)، في تصريحات أثارت التباساً لدى شريحة من الفرنسيين الكاثوليك، وعند سؤاله عما إذا كانت لديه «أي مشكلة مع فرنسا»، أجاب البابا «كلا!». وأردف «إنها سياسة أتبعها، أزور البلدان الأوروبية الصغيرة، أما البلدان الكبيرة (إسبانيا، فرنسا، إنكلترا...) فأتركها لما بعد، للنهاية. أريد أن أبدأ بالبلدان الصغيرة».

ويذكر أنه منذ انتخابه في العام 2013، أجرى خورخي بيرغوليو، الذي أصبح يُعرف باسم البابا فرنسيس، 42 رحلة خارجية وزار 60 بلداً.