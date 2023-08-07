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4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 12:25 مساء
4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران
مواطنون يتجمعون في موقع مبنى ضخم قيد الإنشاء في مدينة آبدان في جنوب غرب إيران، 23 مايو 2023. (أ ف ب)
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قتل أربعة أشخاص بينهم عنصران من الشرطة جراء انهيار مبانٍ أثناء عملية هدم في جنوب شرق طهران الأحد، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة «تسنيم» الإيرانية الإثنين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مساء الأحد عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 11 مدنيا بجروح، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت «تسنيم»، اليوم الإثنين، أن «أربعة أشخاص لقوا حتفهم»، مشيرة إلى أن شرطيين كانا من بين الضحايا.

هدم «أبنية سكنية عدة غير مرخصة»
والأحد أشارت وكالة «إيسنا»، إلى أن عناصر من الشرطة انتشروا في المكان «لمؤازرة عناصر بلدية» طهران الذين كلفوا هدم «أبنية سكنية عدة غير مرخصة».

ونقلت عن شرطة العاصمة قولها إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية «بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء».

من جهتها، نقلت تسنيم الإثنين عن الناطق باسم فرق الإطفاء جلال مالكي قوله إن «زملاءنا ما زالوا يعملون في مكان الحادث»، نظرا لاحتمال «وجود شخص آخر تحت الأنقاض».

وبحسب تسنيم، يحتمل أن تعمد السلطات إلى «توقيف بعض الأفراد الضالعين في عمليات البناء غير الآمنة وغير القانونية» للمباني المنهارة.

- إيران: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد إلى 36 قتيلا

والسبت أكد مسؤول في بلدية طهران أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص جرى هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «همشهري» اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة آبادان (جنوب غرب) إلى مقتل 43 شخصًا.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد، تضامناً مع أسر الضحايا وتنديداً بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

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