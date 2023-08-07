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إيطاليا تدعو دول «إيكواس» لتمديد المهلة لانقلابيي النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 08:31 صباحا
إيطاليا تدعو دول «إيكواس» لتمديد المهلة لانقلابيي النيجر
اجتماع في أبوجا لمسؤولين عسكريين في دول مجموعة «إيكواس» لبحث أزمة النيجر، 2 أغسطس 2023، (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نشرت، الاثنين، إنه يتعين على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، تمديد المهلة التي منحتها للنيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.

وقال تاياني لصحيفة لاستامبا «الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية.. آمل أن يتم تمديد مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي انتهت عند منتصف ليل الإثنين»، بحسب وكالة «رويترز».

كان عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، قال، الجمعة، إن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا، وضعوا «خطة تدخل عسكري محتمل» في النيجر، في حالة عدم التراجع عن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس منتخب محمد بازوم في يوليو الماضي.

زيادة الضغط على انقلابيي النيجر
وأملهت «إيكواس» التي يتولى الرئيس النيجيري بولا تينبو رئاستها حاليًا، الانقلابيين أسبوعًا حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب 26 يوليو. وفيما بدا مؤشرًا إلى زيادة الضغط على هؤلاء، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء إلى القوة.

- «إيكواس»: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير

والخميس الماضي، أكد مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.

وقال مفوض «إيكواس» المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى: «الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال»، وذلك في كلمة له خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية في أبوجا، يستمر حتى الجمعة، وفق موقع «يورونيوز».

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