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الفلبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 08:30 صباحا
الفلبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس. (أرشيفية: الإنترنت)
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استدعت مانيلا سفير بكين لديها اليوم الإثنين غداة اتهام الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق عائدة لها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلن الرئيس فرديناند ماركوس.

وقال ماركوس للصحفيين إن «وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانغ اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم»، وفق وكالة فرانس برس.

إمدادات لجنود فلبينيين
ووقع الحادث السبت عندما قامت زوارق خفر السواحل الفلبيني بمرافقة سفن تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر جنوب الصين. واستنكر بيان لخفر السواحل الفلبيني بشدة «مناورات خفر السواحل الصيني الخطيرة والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد زوارق خفر السواحل الفلبيني».

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه. ونددت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها بالأفعال الصينية قائلة إنها نفذت على يد خفر السواحل و "ميليشيا بحرية"، وأنها تهدد السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وجزيرة سيكوند توماس المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين. وتقع على بعد حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيلبينية وأكثر من ألف كيلومتر من جزيرة هاينان، الاراضي الصينية الاقرب. تقول مانيلا إن سفنها التي تقوم بدوريات في هذه المياه المتنازع عليها تخضع بانتظام لمراقبة او اعتراض من قبل خفر السواحل او سفن تابعة للبحرية الصينية.

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