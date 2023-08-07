لكسر عزلة طهران الدولية.. وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت تسعى فيه إيران إلى تخفيف عزلتها على الساحة الدولية، يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، محادثات في طوكيو مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

وقالت محطة «تي بي اس» التلفزيونية اليابانية إن الوزير الإيراني سيلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ولم تحصل لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو في اليابان منذ العام 2019.

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الاتفاق النووي

ويتوقع أن تدعو اليابان الإثنين إيران مجدداً إلى التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا على ما أوضحت محطة «تي بي اس» نقلا عن مصادر حكومية يابانية عدة، حسبما أفادت «فرانس برس».

تقيم اليابان علاقات ودية مع إيران، رغم العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران اعتباراً من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وكان هاياشي أعرب في آخر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في أبريل مجدداً، عن رغبة اليابان في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، والمتوقف منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبدأت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مفاوضات لإحياء الاتفاق منذ أبريل 2021، لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت الى طريق مسدود في صيف 2022، بحسب الوكالة الفرنسية.