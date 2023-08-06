ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان، اليوم الأحد، إلى 28 قتيلًا، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد.

وقال خواجة سعد رفيق للصحفيين «تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبًا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح»، مضيفًا أن ألف شخص على الأقل كانوا على متن قطار «هزارة إكسبرس» عندما خرج عن السكة.

- مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة 40 في حادث قطار في باكستان

وفي وقت سابق اليوم، قال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد، لـ«هوم نيوز»، إن «قطار الهزارة السريع كان متوجهًا من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها»، بحسب وكالة «فرانس برس».