مقتل مسلح كردي في هجوم تركي بطائرة مسيرة شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر أمنية كردية عراقية، إن هجوماً تركياً بطائرة مسيرة، الأحد، أودى بحياة مسلح من حزب العمال الكردستاني، وإصابة آخر في محافظة السليمانية بشمال العراق.

وأوضح مصدر أمني، أن الضربة استهدفت موقعاً لحزب العمال الكردستاني في بلدة جمجمال غربي مدينة السليمانية، بحسب وكالة «رويترز».

ضربات جوية منتظمة

وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة «جماعة إرهابية».

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تشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات.

ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.