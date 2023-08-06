6 قتلى و4 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في شمال الصين

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ستة أشخاص واعتبر أربعة مفقودين جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن بشمال شرق الصين، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد.

وتشهد الصين خلال الأسابيع الأخيرة هطول أمطار غزيرة، وأعلنت بكين الجمعة أن الكوارث الطبيعية أسفرت عن 147 قتيلا ومفقودا في يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا الإعصار دوكسوري الذي ضرب الصين القارية في مطلع الأسبوع، قبل أن ينتقل إلى الشمال ويخفَّض تصنيفه إلى عاصفة.

الأمطار «توقفت عمليا»

ونقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء الأحد، عن السلطات المحلية أن ستة أشخاص قتلوا وأربعة فقدوا في مدينة شولان في شمال شرق الصين إثر هطول أمطار غزيرة، مضيفة أن الأمطار «توقفت عمليا» في المنطقة.

وجرى إجلاء حوالى 19 ألف شخص وأقيمت 21 «منشأة إيواء موقت».

والأمطار التي رافقت دوكسوري هي الأكثر غزارة في الصين منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، وأدت إلى تدمير بنى تحتية ومحاصرة أحياء كاملة بالفيضانات.

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لا تزال حال الإنذار القصوى مفروضة ظهر الأحد في بكين بسبب «مخاطر جيولوجية» مثل انزلاقات للتربة نتيجة الأحوال الجوية.

وقضى ما لا يقل عن عشرة أشخاص السبت نتيجة الفيضانات في إحدى مدن إقليم خبي المتاخم لبكين، وفق ما أعلنت السلطات مشيرة إلى إجلاء أكثر من 1,5 مليون شخص.

وسجلت ظواهر جوية قصوى وموجات قيظ مطوّلة طالت ملايين الأشخاص عبر العالم خلال الأسابيع الماضية، فيما يؤكد العلماء ان هذه الظواهر الطبيعية تفاقمت بسبب التغير المناخي.