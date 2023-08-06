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خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:30 صباحا
خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس
سكك حديدية في بلدة بولبواكا بمولدوفا. 24 مايو 2023 (رويترز)
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قال جهاز السكك الحديدية في مولدوفا، إن ست عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة، خرجت عن مسارها في مولدوفا أمس السبت، بينما كان القطار متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا، بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة القضبان.

وقالت السكك الحديدية في مولدوفا، في بيان، إن «السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية مما تسبب في فقدان السكك الحديدية قوتها»، بحسب وكالة «رويترز».

مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب
وأوضحت أن ست عربات تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.

- ناخبو مولدوفا حائرون بين أوروبا وروسيا

ويصدر المزارعون في مولدوفا عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول قمح قوي بلغ 1.2 مليون طن هذا العام.

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