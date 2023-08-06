  • Alwasat News
Atwasat

إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:24 صباحا
إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين
عمال إنقاذ ينتشلون الناجيين أسفل أحد المباني المدمرة بسبب زلزال شينهواي في الصين، 17 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)
alwasat radio

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني CCTV، الأحد، أن 21 شخصاً أصيبوا، وتعرضت 126 بناية لأضرار بعد زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم شاندونغ في شرق الصين، الأحد.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز ناحية بنجيوان في مدينة دهتشو، مضيفاً أن الزلزال وقع في الساعة 0233 صباحاً (1833 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة «رويترز».

- الصين: الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصًا خلال يوليو

وأضاف التلفزيون المركزي أن مجموعة سكك حديد الصين، علقت بعض عمليات القطارات على مسارات تشمل سكك حديد «بكين – شنغهاي» و«بكين – كولون» بعد الزلزال.

وفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو بالصين
والجمعة، قالت الصين، إن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا والتي شهدها شمال البلاد في نهاية الشهر.

وأضافت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: «تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، تُوفي 147 شخصًا أو فُقدوا بسبب الكوارث، وجرى نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يسيطر على مدينة شمال شرق أوكرانيا بعدما استعادتها كييف
الجيش الروسي يسيطر على مدينة شمال شرق أوكرانيا بعدما استعادتها ...
روسيا تعلن اعتراض طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود
روسيا تعلن اعتراض طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود
إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب
إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس
خروج قطار شحن عن مساره في مولدوفا بسبب حرارة الطقس...
في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية
في الذكرى الـ78 لهيروشيما.. اليابان تندد بتهديدات روسيا ......
إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين
إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين...
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف
زيلينسكي: قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف...
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية على شركة لتصنيع الطائرات...
المزيد