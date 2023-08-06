إصابة 21 شخصاً في زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب شرق الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني CCTV، الأحد، أن 21 شخصاً أصيبوا، وتعرضت 126 بناية لأضرار بعد زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم شاندونغ في شرق الصين، الأحد.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز ناحية بنجيوان في مدينة دهتشو، مضيفاً أن الزلزال وقع في الساعة 0233 صباحاً (1833 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة «رويترز».

- الصين: الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصًا خلال يوليو

وأضاف التلفزيون المركزي أن مجموعة سكك حديد الصين، علقت بعض عمليات القطارات على مسارات تشمل سكك حديد «بكين – شنغهاي» و«بكين – كولون» بعد الزلزال.

وفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو بالصين

والجمعة، قالت الصين، إن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا والتي شهدها شمال البلاد في نهاية الشهر.

وأضافت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: «تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، تُوفي 147 شخصًا أو فُقدوا بسبب الكوارث، وجرى نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة».