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إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 08:05 مساء
إصابة شخص بجروح خطيرة في هجوم بتل أبيب
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في مكان الهجوم في تل ابيب، 5 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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أصيب رجل بجروح بالغة مساء اليوم السبت في هجوم في تل أبيب، وذلك بعد ساعات من قتل مستوطنين إسرائيليين شابًّا فلسطينيًّا في رام الله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت معلومات تتصل بهجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب، حسب وكالة «فرانس برس». 

وضع حرج للشخص المصاب.. وهكذا وقع الحادث 
وذكرت «خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء» أن رجلًا أصيب بجروح بالغة، مضيفة أنه نقل إلى مستشفى إيشيلوف ولا يزال في وضع حرج.

وأوضحت الشرطة أن «محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابًّا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة (...) فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد (المتهم)».

ولفتت إلى أن المهاجم يتلقى إسعافات أولية في المكان الذي انتشرت فيه قوات كبيرة من الشرطة.

قبل ذلك، شيع فلسطينيون، شابًّا قُتل برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت، مساء الجمعة، مقتل الشاب قصي جمال معطان «19 عامًا» برصاص مستوطنين في قرية برق شرق رام الله.

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