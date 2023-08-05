الجيش الروسي يسيطر على مدينة شمال شرقي أوكرانيا بعدما استعادتها كييف

القاهرة - بوابة الوسط



في خضم

أعلن، الجيش الروسي، اليوم، السبت، سيطرته على بلدة نوفوسيليفسكي، الواقعة خاركييف، شمال شرقي أوكرانيا، حيث تكثف موسكو هجماتها علبى المنطقة منذ أسابيع، تزامنًا مع فتحها جبهات متعددة للمعارك جنوبًا، وفي محيط باخموت وفوغليدار شرقا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر صفحتها بموقع«تلجرام» إن قواتها في منطقة كوبيانسك، حررت بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفوءة والمهنية للوحدات" الروسية



تقع بلدة نوفوسيليفسكي على بعد 20 كيلومتراً شمال شرق كوبيانسك- المدينة الرئيسية في هذه المنطقة من خاركيف التي سيطر عليها الروس في أول أيام الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير2022، قبل أن يستعيدها الأوكرانيون في سبتمر.

ومنذ أيام عدة، عادت قوات موسكو معززة باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، إلى الهجوم في هذه المنطق

ويأتي ذلك في خضم معركة طاحنة تدور رحاها بين الجانبين الروسي والأوكراني، للسيطرة على مدينة باخموت، في ظل حالة تأهب جوي أعلنها اجانب الأوكراني، اليوم.

وكان الجيش الأوكراني أشار في تقريره الصباحيـ اليوم السبت إلى أن قرية غريانيكيفكا الصغيرة "قصفت" الجمعة بالمدفعية الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل

