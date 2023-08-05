جدل بسبب استبدال كتب رقمية بأخرى ورقية في مدارس ساو باولو

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة ولاية ساو باولو، الأكبر في البرازيل من ناحية عدد السكان، هذا الأسبوع، استبدال نسخ من كتب رقمية بعدد كبير من الكتب المدرسية، مما أثار انتقادات عديدة من الخبراء.

وقد أعلنت السلطات المحلية أنه بدءاً من العام الدراسي المقبل سيتعين على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بـ5300 مدرسة استخدام الوسائط الرقمية في دراسة المنهج، باستثناء حصص المواد الأدبية، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

تأتي هذه الخطوة وسط إصلاحات لنظام التعليم المحلي من قِبل حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، الوزير السابق في حكومة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.

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«فقدت جودتها»

دافع وزير التعليم ريناتو فيدر عن هذه الخطوة المثيرة للجدل في مقابلة مع جريدة «فوليا دي ساو باولو»، قائلاً: «الكتب المدرسية التقليدية فقدت جودتها».

بينما شكك خبراء التعليم في جدوى هذا التحول الرقمي بولاية يقطنها 44 مليون نسمة، وتسجل تفاوتات كبيرة بين السكان، خصوصاً في ظل حرمان طلاب كثيرين النفاذ إلى شبكة الإنترنت.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة «تودوس بييلا إديوكاساو» غير الحكومية أولافو نوغيرا فيليو: «نقص البنية التحتية التكنولوجية ظهر بوضوح خلال جائحة كوفيد، مع صعوبات في الوصول إلى الإنترنت، للتعلم عن بُعد».

وقد أطلقت «يونسكو» أخيراً دعوة لـ«الاستخدام الحكيم للتكنولوجيا في التعليم»، وأوصت بـ«اليقظة» الكبيرة، لعدم الإضرار بالتعلم.

واعتبرت دور النشر أن الاستخدام المكثف للكتب المدرسية الرقمية يمكن أن يسبب ضرراً «لا يمكن إصلاحه للقطاع».

في حين أكدت سلطات ولاية ساو باولو أن جميع الطلاب الذين لن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى الكتب الرقمية على الإنترنت يمكنهم الوصول إلى النصوص المطبوعة على أوراق من جانب المدارس. لكن بحسب أولافو نوغيرا فيليو، فإن هذا السيناريو «لن يكون استثناءً».