  • Alwasat News
Atwasat

بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» بالبرتغال من أجل المعاقين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 12:17 مساء
بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» بالبرتغال من أجل المعاقين
بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» في برشلونة السبت 5 أغسطس 2023.
alwasat radio

يصل، بابا الفاتيكان، فرنسيس، صباح اليوم السبت، مزار فاطمة الكاثوليكي، وسط البرتغال، في زيارة خاطفة يقيم خلالها قداسا من أجل المرضى والمعاقين، وذلك قبل عودته إلى «جامعة البرتغال الكاثوليكيّة» في العاصمة لشبونة عشية القداس الختامي للأيام العالمية للشبيبة.

وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم، بوصول البابا صباح اليوم السبت (بتوقيت لشبونة) على متن مروحية خاصة، على أن يبقى هناك ساعتين، للصلاة وتلاوة المسبحة مع شبان مرضى ومعاقين، قبل أن يلقي كلمة.

تأتي زيارة البابا وسط حفاوة من الشبيبة الكاثوليكية، إذ نقلت وكالة «فرانس برس» عن سيبيل كافاليي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما من جنوب فرنسا: «نحن سعداء بلقاء البابا، ولا سيما أنه جاء وليس بصحة جيدة تماما».

يعد مزار فاطمة، الواقع على بُعد 130 كلم شمال العاصمة البرتغالية، أحد المزارات المريمية التي يجب زيارتها مرة في الحياة على الأقل وفق التقليد الكاثوليكي.

وبحسب التقليد الكاثوليكي، فإن السيدة العذراء ظهرت هناك على ثلاثة رعاة صغار ست مرات في العام 1917، وائتمنتهم على ثلاثة أسرار، أحدها يتعلق بروسيا.

وقد عززت السلطات البرتغالية، التي تتوقع تدفقا كبيرا للكاثوليك من جميع أنحاء العالم مع مجيء العديد من البرتغاليين من شمال البلاد، الإجراءات الأمنية حول الموقع بدءا من الجمعة.

وتوقعت الناطقة باسم قوات الدرك، مافالدا ألميدا، خلال مؤتمر صحفي، أن « يمتلئ المزار بالحاضرين، أو حتى أن يتجاوز قدرته الاستيعابية المقدرة بنحو 270 ألفا».

البابا يحرّك الحشود

قالت سوزانا مارينو إلى «فرانس برس»، وهي معالجة نفسية تبلغ من العمر 48 عاما من مقاطعة بورتو شمالي البرتغال، إن «البابا يحرّك الحشود»؛ ففي 13 مايو 2017، زار نحو 500 ألف شخص مزار فاطمة حين أعلن البابا قداسة اثنين من الرعاة في الذكرى المئوية لظهور السيدة العذراء عليهم.

وإلى جانب الكاثوليك، فهناك العديد من المتطوعين الذين يحضرون من جميع أرجاء العالم، لاستقبال الزوار مثل غلوريا نتاكيروتينكا (26 عاما) المتحدرة من رواندا.

وقد وصل بابا الفاتيكان (86 عاما) البرتغال الأربعاء؛ للقاء الشبيبة الكاثوليكية العالمية التي تجمعت في لشبونة طيلة أسبوع من اللقاءات الاحتفالية والثقافية والروحية.

ومنذ بدء زيارته، التي تعد الأطول لحبر أعظم لهذا البلد، تطرق البابا إلى عدة موضوعات مثل البيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والحرب في أوكرانيا أو قضايا التحرش بالأطفال في الكنيسة.

بينما تدفق نحو 800 ألف مؤمن، الخميس والجمعة، إلى شوارع لشبونة، قبل أن يحتشدوا في متنزه يطل على وسط المدينة، في استقبال حاشد للبابا، بحسب الأرقام الرسمية.

وبحسب المنظمين، فإن عدد الحضور قد يصل إلى مليون شخص، مساء اليوم، خلال لقاء ينظم على مدخل لشبونة في متنزه شاسع، أعد لهذه المناسبة.

ومع توقع مجيء ستة ملايين زائر هذه السنة، يعد مزار فاطمة من المزارات المريمية التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم على غرار مزار لورد في فرنسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترامب يدفع ببراءته من تهم جديدة في قضية الوثائق السرية
ترامب يدفع ببراءته من تهم جديدة في قضية الوثائق السرية
مقتل 3 جنود هنود في مواجهات مع مسلحين في كشمير
مقتل 3 جنود هنود في مواجهات مع مسلحين في كشمير
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات...
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم بمسيّرات أوكرانية
تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم بمسيّرات أوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
10 قتلى على الأقل في فيضانات بمنطقة متاخمة لبكين
10 قتلى على الأقل في فيضانات بمنطقة متاخمة لبكين...
جدل بسبب استبدال كتب رقمية بأخرى ورقية في مدارس ساو باولو
جدل بسبب استبدال كتب رقمية بأخرى ورقية في مدارس ساو باولو...
بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» بالبرتغال من أجل المعاقين
بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» بالبرتغال من أجل ......
تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم بمسيّرات أوكرانية
تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم بمسيّرات أوكرانية...
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان...
المزيد