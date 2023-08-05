بابا الفاتيكان يقيم قداسا في «مزار فاطمة» بالبرتغال من أجل المعاقين

القاهرة - بوابة الوسط

يصل، بابا الفاتيكان، فرنسيس، صباح اليوم السبت، مزار فاطمة الكاثوليكي، وسط البرتغال، في زيارة خاطفة يقيم خلالها قداسا من أجل المرضى والمعاقين، وذلك قبل عودته إلى «جامعة البرتغال الكاثوليكيّة» في العاصمة لشبونة عشية القداس الختامي للأيام العالمية للشبيبة.

وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم، بوصول البابا صباح اليوم السبت (بتوقيت لشبونة) على متن مروحية خاصة، على أن يبقى هناك ساعتين، للصلاة وتلاوة المسبحة مع شبان مرضى ومعاقين، قبل أن يلقي كلمة.

تأتي زيارة البابا وسط حفاوة من الشبيبة الكاثوليكية، إذ نقلت وكالة «فرانس برس» عن سيبيل كافاليي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما من جنوب فرنسا: «نحن سعداء بلقاء البابا، ولا سيما أنه جاء وليس بصحة جيدة تماما».

يعد مزار فاطمة، الواقع على بُعد 130 كلم شمال العاصمة البرتغالية، أحد المزارات المريمية التي يجب زيارتها مرة في الحياة على الأقل وفق التقليد الكاثوليكي.

وبحسب التقليد الكاثوليكي، فإن السيدة العذراء ظهرت هناك على ثلاثة رعاة صغار ست مرات في العام 1917، وائتمنتهم على ثلاثة أسرار، أحدها يتعلق بروسيا.

وقد عززت السلطات البرتغالية، التي تتوقع تدفقا كبيرا للكاثوليك من جميع أنحاء العالم مع مجيء العديد من البرتغاليين من شمال البلاد، الإجراءات الأمنية حول الموقع بدءا من الجمعة.

وتوقعت الناطقة باسم قوات الدرك، مافالدا ألميدا، خلال مؤتمر صحفي، أن « يمتلئ المزار بالحاضرين، أو حتى أن يتجاوز قدرته الاستيعابية المقدرة بنحو 270 ألفا».

البابا يحرّك الحشود

قالت سوزانا مارينو إلى «فرانس برس»، وهي معالجة نفسية تبلغ من العمر 48 عاما من مقاطعة بورتو شمالي البرتغال، إن «البابا يحرّك الحشود»؛ ففي 13 مايو 2017، زار نحو 500 ألف شخص مزار فاطمة حين أعلن البابا قداسة اثنين من الرعاة في الذكرى المئوية لظهور السيدة العذراء عليهم.

وإلى جانب الكاثوليك، فهناك العديد من المتطوعين الذين يحضرون من جميع أرجاء العالم، لاستقبال الزوار مثل غلوريا نتاكيروتينكا (26 عاما) المتحدرة من رواندا.

وقد وصل بابا الفاتيكان (86 عاما) البرتغال الأربعاء؛ للقاء الشبيبة الكاثوليكية العالمية التي تجمعت في لشبونة طيلة أسبوع من اللقاءات الاحتفالية والثقافية والروحية.

ومنذ بدء زيارته، التي تعد الأطول لحبر أعظم لهذا البلد، تطرق البابا إلى عدة موضوعات مثل البيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والحرب في أوكرانيا أو قضايا التحرش بالأطفال في الكنيسة.

بينما تدفق نحو 800 ألف مؤمن، الخميس والجمعة، إلى شوارع لشبونة، قبل أن يحتشدوا في متنزه يطل على وسط المدينة، في استقبال حاشد للبابا، بحسب الأرقام الرسمية.

وبحسب المنظمين، فإن عدد الحضور قد يصل إلى مليون شخص، مساء اليوم، خلال لقاء ينظم على مدخل لشبونة في متنزه شاسع، أعد لهذه المناسبة.

ومع توقع مجيء ستة ملايين زائر هذه السنة، يعد مزار فاطمة من المزارات المريمية التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم على غرار مزار لورد في فرنسا.