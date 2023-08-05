مقتل 3 جنود هنود في مواجهات مع مسلحين في كشمير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الهندية السبت أن ثلاثة جنود هنود قتلوا في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية خلال مواجهات مع مسلحين.

وكان الجنود جزءا من دورية للبحث عن المسلحين في غابة هالان بجنوب وادي كشمير، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرت المعارك ليل الجمعة السبت، وتأتي في الذكرى السنوية المصادفة السبت لقرار نيودلهي في 2019 إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير، المنطقة ذات الاغلبية المسلمة الخاضعة لإدارة الهند.

وأضافت الشرطة الهندية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الجنود الثلاثة «قضوا متأثرين بإصاباتهم». فيما تستمر العملية في محاولة للعثور على المسحلين.

- الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

وقتل 63 شخصا على الاقل بينهم تسعة مدنيين و16 من عناصر القوات الحكومية و38 من المسلحين المفترضين، منذ مطلع السنة. وقتل 253 شخصا في أعمال العنف السنة الماضية.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان اللتين تطالبان منذ استقلالهما في 1947 بالسيادة على كامل المنطقة الواقعة في الهيمالايا. وكانت سبب حربين من الحروب الثلاثة التي خاضها البلدان منذ ذلك الحين.

قيود على حق التظاهر

وشهد القسم الخاضع لإدارة الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وعلقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019، بعد قرار نيودلهي إلغاء وضع الحكم الذاتي الجزئي لجامو وكشمير.

ومنذ عام 2019، جرى سحق محاولة انفصالية إلى حد كبير في كشمير الهندية، رغم أن الشباب لا يزالون ينضمون إلي هذه المحاولة.

وأدى القمع الى الحد من الحريات لا سميا مع فرض قيود على حق التظاهر، وجرى اعتقال عدد من قادة حزب الشعب الديموقراطي، وهو تشكيل إقليمي يؤيد المزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة، ليل الجمعة السبت.

وكانت السلطات رفضت في وقت سابق إعطاء إذن بالتظاهر ضد قرار نيودلهي الصادر عام 2019.

وقال رئيس حزب الشعب الديموقراطي محبوبة مفت على منصة إكس «يتم القيام بكل شيء لتضليل الرأي العام في البلاد» ونشر صورا لمسؤول من حزبه تعتقله الشرطة.

وانتشر مئات من قوات الأمن السبت في سريناغار، أكبر مدينة في كشمير للحفاظ على الأمن خلال هذا اليوم.