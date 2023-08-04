بعد الحكم الجديد بحقه.. نافالني يدعو الروس من محبسه إلى مواصلة «المقاومة»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني مواطنيه، الجمعة، إلى مواصلة «مقاومة» الكرملين بعد حكم جديد بحقه بالسجن 19 عامًا بتهمة «التطرف»، الأمر الذي اعتبره «حكمًا بالسجن مدى الحياة».

وكتب نافالني في رسالة نشرها فريقه على صفحته على «فيسبوك»: «يجبرونكم على التخلي عن روسيا العائدة إليكم دون قتال عصابة الخونة واللصوص والأوغاد الذين تسلموا السلطة. ينبغي ألا يحقق (فلاديمير) بوتين هدفه. لا تفقدوا إرادة المقاومة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر، في خطوة قوبلت بإدانات واسعة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا.

إدانات أوروبية ضد الحكم بحق نافالني

وكتبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ»، وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

فيما دعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية السلطات الروسية مجددًا إلى الإفراج عن نافالني «فورًا دون شروط»، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه. وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس»: إنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين».

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في بيان: إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

«قلق» أممي وتنديد أميركي

في حين اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان، أن الحكم بحق نافالني «يثير قلقًا جديدًا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نقلته «فرانس برس»: إن «الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد» بحق نافالني والمستند إلى «اتهامات لا أساس لها بتطرف مزعوم»، معتبرًا أنه يشكل «نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة».